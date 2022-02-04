Приставы в Карелии взыскали судебный штраф в 700 тысяч рублей со взяточника, разрешившего рубку леса

В Калевальском районе приставы взыскали 700 тысяч рублей с начальника лесничества, разрешившего за взятку вырубить участок леса, сообщили в УФССП Карелии.

Начальник Калевальского лесничества за взятку в 35 тысяч рублей дал указания своему подчиненному, лесничему в поселке Кепа, о составлении договора, предоставляющего право заготовки стволов сухостойных деревьев. В договоре должен был быть прописан именно тот участок, на который укажет взяткодатель. При этом лесничему приказано было не вмешиваться в процесс рубки за пределами выделенного квартала.

За данное преступление начальник Калевальского лесничества был осужден. Суд назначил наказание в том числе в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки – 700 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу в конце сентября прошлого года.

В межрайонном отделении судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании штрафа.

Получив постановление о возбуждении исполнительного производства, осужденный попросил суд разрешить выплачивать штраф в рассрочку в связи с трудным материальным положением. Но ему было отказано.

Чтобы не получить повторное наказание в связи с неуплатой штрафа, должник выплатил все 700 тысяч рублей.