Приставы в Карелии заманили должника в ловушку и изъяли автомобиль

Переезд в другой регион не помог жительнице Кондопоги сохранить машину, сообщили в УФССП Карелии.

Жительница Кондопожского района задолжала по кредитному займу 524 тысячи рублей, а вместо диалога с приставами, в отделении которых было открыто исполнительное производство, придумывала причины для того, чтобы избежать с ними встречи. В итоге взыскатель потребовал установить местонахождение залогового имущества — автомобиля LADA Granta. Машину объявили в исполнительный розыск.

Судебные приставы выяснили, что задолжавшая переехала в Санкт-Петербург, и узнали номер ее телефона. Впрочем, телефонный разговор ничего не принес — женщина отказалась выплачивать долг.

Тогда приставы выяснили, что свое единственное жилье в Кондопоге женщина сдает внаем. Сотрудники поехали «снимать» квартиру, предупредив хозяйку, что собираются заключить договор найма. Зная, что она предпочитает ездить исключительно на своем автомобиле, приставы рассчитывали, что неплательщица приедет на разыскиваемой LADA Granta. Так и произошло.

Залоговый автомобиль был арестован, изъят и эвакуирован на штрафстоянку. Далее он будет оценен и продан в счет погашения долга.