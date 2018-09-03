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Новости. Общество
10:40, 03 Сентября 2018

Приставы вышли в рейд с ГИББД и арестовали у должников на Древлянке автомобили и телефоны

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За один совместный рейд приставов и ГИБДД наложено пять арестов на имущество должников, сообщили в ФССП Карелии.

Основной целью операции "Должник" стали граждане, уклоняющиеся от уплаты налогов, алиментов, коммунальных платежей и кредитов, с также штрафов за нарушения в сфере правил дорожного движения. Рейд проходил в районе Древлянки на Лососинском шоссе перед улицей Чистая.

В ходе операции судебными приставами — исполнителями наложено 5 арестов на автомашины Mazda, Mitsubishi Pajero, дорогостоящие телефоны, видеорегистратор. Вручено 15 требований о явке к судебному приставу- исполнителю и оплате задолженности, о предоставлении дополнительных документов по исполнительному производству и 30 повесток на прием.

Во время рейда некоторые автолюбители, имеющие задолженности, предпочли расплатиться на месте, не дожидаясь ареста автотранспорта. Так, один из должников оплатил сразу три штрафа ГИБДД по переносному терминалу. Проведение подобных мероприятий позволяет эффективно выявлять должников, уклоняющихся от встреч с судебными приставами-исполнителями.

Сотрудники ведомства напоминают, чтобы не быть остановленным на посту ГИБДД или трассе, и не омрачить себе поездку или отпуск проверьте себя в списке должников на официальном Интернет-сайте Управления ФССП России по Республике Карелия http://r10.fssprus.ru. 

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