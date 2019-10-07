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Новости. Общество
13:46, 07 Октября 2019
фото: © ТАСС / Владимир Гердо

Приставы взыскали с должников более полумиллиона рублей во время рейда в Карелии

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С 23 по 27 сентября судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД провели рейды по поимке должников, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Всего в период рейдов отработано более тысячи исполнительных производств на сумму свыше 3,6 млн рублей.

Окончено фактическим исполнение 351 исполнительное производство на сумму 580 тысяч рублей, в том числе 265 исполнительных производств на сумму 253 тысячи рублей о взыскании административных штрафов.

Судебные приставы произвели три имущественных ареста на 412 тысяч рублей. Был арествован автомобиль Chevrolet Niva, оцененный в 400 тысяч рублей. 

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