13:46, 07 Октября 2019
Приставы взыскали с должников более полумиллиона рублей во время рейда в Карелии
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С 23 по 27 сентября судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД провели рейды по поимке должников, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
Всего в период рейдов отработано более тысячи исполнительных производств на сумму свыше 3,6 млн рублей.
Окончено фактическим исполнение 351 исполнительное производство на сумму 580 тысяч рублей, в том числе 265 исполнительных производств на сумму 253 тысячи рублей о взыскании административных штрафов.
Судебные приставы произвели три имущественных ареста на 412 тысяч рублей. Был арествован автомобиль Chevrolet Niva, оцененный в 400 тысяч рублей.
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