Приставы взыскали с должников более полумиллиона рублей во время рейда в Карелии

С 23 по 27 сентября судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД провели рейды по поимке должников, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Всего в период рейдов отработано более тысячи исполнительных производств на сумму свыше 3,6 млн рублей.

Окончено фактическим исполнение 351 исполнительное производство на сумму 580 тысяч рублей, в том числе 265 исполнительных производств на сумму 253 тысячи рублей о взыскании административных штрафов.

Судебные приставы произвели три имущественных ареста на 412 тысяч рублей. Был арествован автомобиль Chevrolet Niva, оцененный в 400 тысяч рублей.