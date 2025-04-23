Приставы заставили хозяйку восточного кафе в Петрозаводске смонтировать вентиляцию

От запаха из тандыра задыхались люди.

Нарушения работы восточного кафе в центре Петрозаводска устранили после вмешательства судебных приставов. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП Карелии.

По информации ведомства, в кафе с восточной кухней не было вентиляции. Заведение располагается в жилом доме и запах еды из тандыра беспокоил жильцов дома. Люди пытались договориться с предпринимателем, но безуспешно. Жильцы подали в суд на хозяйку кафе и его закрыли. Приставы забрали ключи и опечатали помещение. Предпринимательнице пришлось под контролем судебных приставов установить вентиляционную систему, а также устранить нарушения в организации питания. После этого кафе снова разрешили открыть.