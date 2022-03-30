Приставы заставили жителя Карелии расплатиться по долгам, не продавая квартиру

Житель Кондопожского района погряз в долгах, но смог выйти из положения без потери недвижимости, сообщили в УФССП Карелии.

Житель Карелии задолжал по кредитам и налоговым платежам 528 тысяч рублей. В отношении должника в отделении судебных приставов Кондопожского района было открыто сводное исполнительное производство.

Как выяснилось, должник не был официально трудоустроен, но имел расчетные счета в банках. Их взыскали, но этих средств не хватило для полного погашения долга.

Одновременно выяснилось, что у должника имеются две квартиры. На одно из помещений был наложен запрет на регистрацию. Приставы потребовали обеспечить доступ в квартиру для описи и ареста имущества. Однако должник не только не сделал этого, но и попытался побыстрее продать недвижимость.

Лишь когда попытка продажи квартиры провалилась, житель Кондопожского района оплатил всю задолженность в полном объеме.