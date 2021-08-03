Реклама
Завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутатов Заксобрания Карелии
03.08.2021 16:26
Ваш голос не потеряется
03.08.2021 14:17
В Карелии стартовал «Мобильный избиратель»
02.08.2021 14:42

Пристройку аварийного школьного спортзала снесли в Петрозаводске

Новости. Общество
12:15, 04 Августа 2021
фото: Владимир Любарский / ВК

Новости партнеров

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил о демонтаже аварийной пристройки спортзала в петрозаводской школе №14.

Владимир Любарский сообщил в соцсети, что пристройка спортзала в школе № 14 в Петрозаводске снесена. 

«В школе № 14 на Шотмана в этом году глобальное событие — наконец удалось изыскать средства на снос пристройки спортивного зала. Это помещение несколько лет не эксплуатировалось из-за его аварийного состояния. Сейчас само строение уже снесено, в ближайшее время вывезут мусор и благоустроят территорию», — заявил он.

По словам Любарского, демонтаж обошелся в три миллиона рублей. На строительство нового спортзала предстоит искать деньги.

«После завершения работ пройдут необходимые изыскания для определения места строительства нового спортивного зала — необходимо оценить, где его правильно установить исходя из имеющихся площадей и коммуникаций. После этого будем заказывать проект и искать средства на строительство», — добавил Любарский.

Как сообщил мэр Петрозаводска, сейчас школьники занимаются в малом зале, на улице и в помещениях Дома бокса.

Также, по словам Любарского, в 14-й школе идет ремонт фасада и кровли над столовой. Стоимость работ -  порядка 4 миллионов рублей. К новому учебному году все работы должны быть завершены, добавил он.

Ранее министерство образования и спорта Карелии заявляло о планах по улучшению условий для занятий физкультурой в республиканских школах.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-08-04 13:24:15
Когда дыры асфальтовые будут залатаны во дворах домов? Ни пройти, ни проехать. Полные дикари.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2021, 16:41
Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса
28.07.2021, 11:53
В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго
01.08.2021, 15:15
Очередную «бестолковую» лестницу сделали в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
31.07.2021, 17:15
В Карелии пенсионера, поехавшего за ягодами на квадроцикле, оштрафуют на крупную сумму
28.07.2021, 07:15
Умерла «Заслуженный экономист Республики Карелия»

Аналитика

03.08.2021 12:42
Обществоведение
Директор Баренц-групп: «Мечта о "Доме у воды" становится реальностью»
Компания «Баренц групп» начала подготовку к строительству нового жилого района Петрозаводска «Талоярви. Город у воды», который будет расположен на самом берегу Онежского озера в районе улицы Заводская. Квартиры уже доступны для бронирования.
Пожары не страшны
03.08.2021 09:00
Налоговики оказались бессильны перед «серым туризмом» 5
02.08.2021 15:23
«Власть оказалась не готова к этой ситуации, это надо откровенно признать» 12
28.07.2021 13:59
Директор Баренц-групп: «Мы создаем новую среду обитания»
28.07.2021 13:11
Вся аналитика

Чтиво

30.07.2021 11:53
Без политики
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 6
Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю на месте съемок советской драмы «Отпуск в сентябре».
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 9
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»