Пристройку аварийного школьного спортзала снесли в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил о демонтаже аварийной пристройки спортзала в петрозаводской школе №14.

Владимир Любарский сообщил в соцсети, что пристройка спортзала в школе № 14 в Петрозаводске снесена.

«В школе № 14 на Шотмана в этом году глобальное событие — наконец удалось изыскать средства на снос пристройки спортивного зала. Это помещение несколько лет не эксплуатировалось из-за его аварийного состояния. Сейчас само строение уже снесено, в ближайшее время вывезут мусор и благоустроят территорию», — заявил он.

По словам Любарского, демонтаж обошелся в три миллиона рублей. На строительство нового спортзала предстоит искать деньги.

«После завершения работ пройдут необходимые изыскания для определения места строительства нового спортивного зала — необходимо оценить, где его правильно установить исходя из имеющихся площадей и коммуникаций. После этого будем заказывать проект и искать средства на строительство», — добавил Любарский.

Как сообщил мэр Петрозаводска, сейчас школьники занимаются в малом зале, на улице и в помещениях Дома бокса.

Также, по словам Любарского, в 14-й школе идет ремонт фасада и кровли над столовой. Стоимость работ - порядка 4 миллионов рублей. К новому учебному году все работы должны быть завершены, добавил он.

Ранее министерство образования и спорта Карелии заявляло о планах по улучшению условий для занятий физкультурой в республиканских школах.