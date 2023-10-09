Новый замминистра образования и спорта Карелии приступил к работе

Новый замминистра образования и спорта Карелии Алексей Бутенко будет курировать молодежную политику, патриотическое воспитание и развивать добровольчество.

Во вторник, 10 октября, приступил к работе новый замминистра образования и спорта Карелии Алексей Бутенко.

Об этом сообщил в соцсети глава республиканского Минобразования.



Алексей Андреевич будет курировать молодежную политику, патриотическое воспитание, молодежные и детские общественные объединения. Также он будет заниматься развитием добровольческих инициатив и поддержкой талантливой молодежи в Карелии, в том числе в рамках нацпроекта «Образование».



По словам министра, Алексей Андреевич будет заниматься вопросами участия представителей Карелии в международных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях, а также в конкурсах по предоставлению грантов.



Алексей в 2008 году окончил Петрозаводский государственный университет, также имеет диплом Российской правовой академии при Минюсте России.



С 2008 по 2019 годы Алексей Бутенко работал специалистом и руководил профкомом студентов ПетрГУ, затем был назначен заместителем проректора, директором молодежного Иннопарка. С 2022 года возглавлял управление молодежной политики и социального развития ПетрГУ.



Молодой человек женат и воспитывает четверых сыновей.



«Уверен, что Алексей Андреевич быстро вникнет во все вопросы и вольется в нашу команду», — написал глава ведомства на своей странице и пожелал своему коллеге успехов.