Новый замминистра образования и спорта Карелии приступил к работе

Новый замминистра образования и спорта Карелии Алексей Бутенко будет курировать молодежную политику, патриотическое воспитание и развивать добровольчество.
Во вторник, 10 октября, приступил к работе новый замминистра образования и спорта Карелии Алексей Бутенко.
Об этом сообщил в соцсети глава республиканского Минобразования.
Алексей Андреевич будет курировать молодежную политику, патриотическое воспитание, молодежные и детские общественные объединения. Также он будет заниматься развитием добровольческих инициатив и поддержкой талантливой молодежи в Карелии, в том числе в рамках нацпроекта «Образование».
По словам министра, Алексей Андреевич будет заниматься вопросами участия представителей Карелии в международных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях, а также в конкурсах по предоставлению грантов.
Алексей в 2008 году окончил Петрозаводский государственный университет, также имеет диплом Российской правовой академии при Минюсте России.
С 2008 по 2019 годы Алексей Бутенко работал специалистом и руководил профкомом студентов ПетрГУ, затем был назначен заместителем проректора, директором молодежного Иннопарка. С 2022 года возглавлял управление молодежной политики и социального развития ПетрГУ.
Молодой человек женат и воспитывает четверых сыновей.
«Уверен, что Алексей Андреевич быстро вникнет во все вопросы и вольется в нашу команду», — написал глава ведомства на своей странице и пожелал своему коллеге успехов.
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