Прицеп от фуры перекрыл дорогу на опасном участке в Приладожье Карелии

Водители жалуются на прицеп от фуры, который вторые сутки перекрывает проезжую часть трассы «Сортавала».

В паблике «ЛахденпохьЯ – навсегда!» водителей предупреждают об опасности. На подъеме с поворотом в сторону Сортавалы, после отворотки на родник, прицеп от фуры перекрывает проезжую часть трассы уже вторые сутки.

«Похоже, это надолго. Дела нет никому. Ни обслуживающей организации, ни контролерам. А выходные - это всегда большие потоки как частных авто, так и туристических автобусов. Чего ждём? ДТП со смертельным исходом?» - пишут в паблике.