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Прицеп с опасного участка дороги на юге Карелии убрали спустя два с лишним дня

Новости. Происшествия
13:50, 12 Декабря 2022
фото: паблик «Лахденпохья - навсегда!»/ВК

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На опасном участке трассы между Сортавалой и Лахденпохьей убрали прицеп от фуры.

Прицеп от фуры убрали с трассы между Сортавалой и Лахденпохьей. 

«На Мийнальском «серпантине» убрали прицеп от фуры.
Не такой уж там и большой кран требовался, чтобы ждать его трое суток. Разгильдяйство и пофигизм. Других слов печатных нет», - говорится в сообщении паблика «Лахденпохья - навсегда!».

Напомним, ранее в ФКУ Упрдор «Кола» прокомментировали ситуацию, объяснив, почему так долго не предпринимается никаких действий.

По словам дорожников, прицеп имеет право убрать только его собственник. Для этого необходим кран соответствующей грузоподъемности, поэтому ожидается его прибытие. При этом ГИБДД контролирует ситуацию, на месте ДТП установлены соответствующие знаки.

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