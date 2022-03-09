«Приветливый, добрый молодой человек» - в Карелии вспоминают убитого на Украине бойца

Погибшему в ходе спецоперации на Украине Павлу Самохину было 23 года.

Уроженец поселка Надвоицы Павел Самохин погиб в ходе спецоперации на территории Украины.

«При исполнении боевого задания погиб Павел Самохин. Павлу было 23 года. В вооруженных силах служил по контракту. В старших классах учился в Сегеже в школе № 7 в кадетском классе. Учителя вспоминают о Павле, как об ответственном, приветливом, добром молодом человеке», — рассказала в соцсети депутат Заксобрания Натали Карапетян.

Ранее о смерти Павла Самохина сообщал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Ефрейтор, старший разведчик-пулеметчик, он с честью и до конца выполнил свой воинский долг. Искренние соболезнования родным и вечная память герою!», — сказал Артур Парфенчиков.

По словам Натали Карапетян, похороны Павла Самохина состоятся в Надвоицах.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погибли военнослужащие из Карелии - 29-летний Роман Грудов, у которого остались жена и маленькие дети, 19-летний Кирилл Некрасов и 21-летний Никита Ерошкин.