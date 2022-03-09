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«Приветливый, добрый молодой человек» - в Карелии вспоминают убитого на Украине бойца

Новости. Общество
06:40, 16 Марта 2022
фото: © Правительство Карелии

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Погибшему в ходе спецоперации на Украине Павлу Самохину было 23 года.

Уроженец поселка Надвоицы Павел Самохин погиб в ходе спецоперации на территории Украины. 

«При исполнении боевого задания погиб Павел Самохин. Павлу было 23 года. В вооруженных силах служил по контракту. В старших классах учился в Сегеже в школе № 7 в кадетском классе. Учителя вспоминают о Павле, как об ответственном, приветливом, добром молодом человеке», — рассказала в соцсети депутат Заксобрания Натали Карапетян.

Ранее о смерти Павла Самохина сообщал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Ефрейтор, старший разведчик-пулеметчик, он с честью и до конца выполнил свой воинский долг. Искренние соболезнования родным и вечная память герою!», — сказал Артур Парфенчиков.

По словам Натали Карапетян, похороны Павла Самохина состоятся в Надвоицах.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погибли военнослужащие из Карелии -  29-летний Роман Грудов, у которого остались жена и маленькие дети, 19-летний Кирилл Некрасов и 21-летний Никита Ерошкин

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