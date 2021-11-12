Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить QR-код

Россияне, которые привились от COVID-19 иностранными вакцинами, смогут получить ковид-сертификат на полгода.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами от COVID-19, смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода. Об этом пишет РИА-Новости.

«Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода», — сказала Голикова.

По словам вице-премьера, получить сертификат, сдав анализ на антитела, смогут и россияне, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом.