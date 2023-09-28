«Прививка не отнимет много времени, а вот грипп сильно нарушит ваш график», — врио мэра Петрозаводска рассказала о важности вакцинации

В разных районах Петрозаводска работают мобильные пункты вакцинации.

Врио мэра Петрозаводска на своей странице в соцсети рассказала о том, что на еженедельной планерке говорили о вакцинации против гриппа — важной теме в это время года.

Для жителей города доступны две вакцины — четырехвалентная «Ультрикс» и трехвалентная «Совигрипп». Как отметила в ходе совещания главный внештатный эпидемиолог Минздрава Карелии Людмила Рубис, обе вакцины эффективны.



По словам Инны колыхматовой, чтобы Петрозаводск безболезненно прошел сезон гриппа, привиться должны 60% жителей. Пока карельская столица до этого показателя не дотягивает, сообщила градоначальница, хотя вакцинироваться очень просто.



Сделать это можно не только в городских поликлиниках. В разных районах Петрозаводска работают мобильные пункты вакцинации. «Удобно для тех, у кого плотный график — можно сходить, например, в обед. Прививка не отнимет много времени, а вот грипп плотный график может сильно нарушить», — подчеркнула Инна Колыхматова.

Врио мэра Петрозаводска также разместила на своей странице адреса мобильных пунктов вакцинации и добавила, что при себе нужно иметь паспорт.

Ранее мы сообщали адреса мобильных пунктов вакцинации в Петрозаводске.