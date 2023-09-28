Реклама

День открытых дверей пройдет в новом районе Петрозаводска «TALOJARVI. Город у воды»
28.09.2023 14:12
Еще один уроженец Карелии погиб в ходе СВО
Сегодня 11:35
Студента из Петрозаводска отчислили из колледжа после шутки с российским флагом
Сегодня 09:10

«Прививка не отнимет много времени, а вот грипп сильно нарушит ваш график», — врио мэра Петрозаводска рассказала о важности вакцинации

Новости. Общество
14:48, 02 Октября 2023
фото: © Инна Колыхматова / ВК

Новости партнеров

В разных районах Петрозаводска работают мобильные пункты вакцинации.

Врио мэра Петрозаводска на своей странице в соцсети рассказала о том, что на еженедельной планерке говорили о вакцинации против гриппа — важной теме в это время года.

Для жителей города доступны две вакцины — четырехвалентная «Ультрикс» и трехвалентная «Совигрипп». Как отметила в ходе совещания главный внештатный эпидемиолог Минздрава Карелии Людмила Рубис, обе вакцины эффективны.

По словам Инны колыхматовой, чтобы Петрозаводск безболезненно прошел сезон гриппа, привиться должны 60% жителей. Пока карельская столица до этого показателя не дотягивает, сообщила градоначальница, хотя вакцинироваться очень просто.

Сделать это можно не только в городских поликлиниках. В разных районах Петрозаводска работают мобильные пункты вакцинации. «Удобно для тех, у кого плотный график — можно сходить, например, в обед. Прививка не отнимет много времени, а вот грипп плотный график может сильно нарушить», — подчеркнула Инна Колыхматова.

Врио мэра Петрозаводска также разместила на своей странице  адреса мобильных пунктов вакцинации и добавила, что при себе нужно иметь паспорт.

Ранее мы сообщали адреса мобильных пунктов вакцинации  в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2023, 16:45
Магнитные бури обрушатся на планету нынешней осенью
29.09.2023, 11:24
Миграционная служба Финляндии нагрянет с проверками к студентам из Карелии
25.09.2023, 16:58
Стаи бродячих собак бегут из России в Финляндию
01.10.2023, 09:40
Брошенное красноухое пресмыкающееся пожалели жители Карелии
27.09.2023, 14:26
В Карелии ищут мужчин в хорошей физической форме
29.09.2023, 14:16
Стали известны цены на открывшейся в центре Петрозаводска ярмарке

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
Сегодня 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.