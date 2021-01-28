Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Парфенчиков разрешил пенсионерам Карелии посещать кафе, спортзалы и бассейны в пандемию 20
28.01.2021 12:03
Высокопоставленные чиновники собираются в столице Карелии перед приездом Мишустина (ВИДЕО) 11
28.01.2021 15:12
Арестованное имущество лечебно-оздоровительного центра "Марциальные воды" выставлено на продажу 7
28.01.2021 12:19
"Озеро" для аэропорта 11
28.01.2021 12:30
Сотрудники ГИБДД нашли водителя, сбившего ребенка в центре Петрозаводска 2
28.01.2021 13:38

Прививку от коронавируса в Карелии сделали более 4 тысяч человек

Новости. Общество
08:05, 29 Января 2021
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Загрузка...

В Карелии первым компонентом вакцины Спутник V привились 4425 человек, полностью вакцинировались 454 человека, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным на 28 января, в Карелии первым компонентом вакцины Спутник V привились 4425 человек, в том числе 1459 - лица старше 60 лет. Полностью вакцинировались, то есть получили оба компонента вакцины - 454 человека.

По информации Михаила Охлопкова, в республику поступило 6142 дозы вакцины Спутник V, в том числе на этой неделе – 2700 доз. Очередные партии ожидаются в ближайшее время.

Приоритетной вакцинации против COVID-19 подлежат:

- лица, старше 60 лет;
- лица, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями с учётом высокого риска тяжёлого течения ковид-инфекции;
- работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания и других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и т.д.);
- обучающиеся в организациях среднего и высшего профессионального образования;
- лица, подлежащие призыву на военную службу;
- работники крупных промышленных предприятий Республики Карелия (с учётом тесного контакта работников, социальной и экономической значимости объектов, профилактики массовой заболеваемости работников и остановки производства), а также органов власти регионального и муниципального уровня.

Записаться на вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства или в личном кабинете на портале "Госуслуги". Электронная запись осуществляется в пределах поступивших в медицинские организации объёмов вакцины.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими
26.01.2021, 10:13
Мишустин посетит Карелию с рабочим визитом

Аналитика

28.01.2021 12:30
Расследование
"Озеро" для аэропорта 11
Как бюджетное учреждение Карелии заказало миллионы литров питьевой воды, отказалось от их покупки, и ему за это ничего не было.
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 2
27.01.2021 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор 1
27.01.2021 10:10
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
25.01.2021 16:45
Вся аналитика

Чтиво

26.01.2021 14:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
Анализы на коронавирус можно сдать не только в будни, но и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 10
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»