Прививку от коронавируса в Карелии сделали более 4 тысяч человек

В Карелии первым компонентом вакцины Спутник V привились 4425 человек, полностью вакцинировались 454 человека, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным на 28 января, в Карелии первым компонентом вакцины Спутник V привились 4425 человек, в том числе 1459 - лица старше 60 лет. Полностью вакцинировались, то есть получили оба компонента вакцины - 454 человека.



По информации Михаила Охлопкова, в республику поступило 6142 дозы вакцины Спутник V, в том числе на этой неделе – 2700 доз. Очередные партии ожидаются в ближайшее время.



Приоритетной вакцинации против COVID-19 подлежат:

- лица, старше 60 лет;

- лица, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями с учётом высокого риска тяжёлого течения ковид-инфекции;

- работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания и других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и т.д.);

- обучающиеся в организациях среднего и высшего профессионального образования;

- лица, подлежащие призыву на военную службу;

- работники крупных промышленных предприятий Республики Карелия (с учётом тесного контакта работников, социальной и экономической значимости объектов, профилактики массовой заболеваемости работников и остановки производства), а также органов власти регионального и муниципального уровня.



Записаться на вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства или в личном кабинете на портале "Госуслуги". Электронная запись осуществляется в пределах поступивших в медицинские организации объёмов вакцины.