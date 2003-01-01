«Привязали к дереву и замотали морду верёвкой»: в Карелии ищут дом спасённой из рук живодёров собаке

Пёс Грей, едва не погибший в ночном лесу, готов вновь довериться людям.

Пёс по кличке Грей, пострадавший от рук живодёров, ищет дом в Карелии. Об этом стало известно в сообществе «Морозко. Группа помощи кане-корсо Грею».

По информации волонтёров, собака попала в неблагополучную семью, где над ней всячески издевались, а затем едва не лишили жизни.

— Переехав к маргиналам, пёс не мог нормально есть, ходил по дому в наморднике, скитался, словом, был никому не нужен. Видимо, сильно «насолил», раз с ним решили расправиться с особой жестокостью: ночью привязали к дереву в лесополосе, предварительно перемотав морду верёвкой и надев поверх намордник, — рассказали зоозащитники.

Животному уже трижды приходилось менять хозяев, однако ни одна из попыток обрести семью не увенчалась успехом. Несмотря на это, пёс по-прежнему доверяет людям. Активисты готовы бесплатно заниматься воспитанием собаки, если в республике найдутся желающие забрать её к себе домой.

По всем вопросам, связанным с Греем, звоните по номеру: +7 921 221 65 92 (Наталья).