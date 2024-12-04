Привлечение частных инвестиций, создание рабочих мест, рост налоговых отчислений: Минэк Карелии поставил главную задачу

Узнали, какой механизм предлагает профильный министр.

За последние пять лет инвестиции в основной капитал Карелии увеличились на 35% в сопоставимых ценах, с 48,1 млрд. руб. в 2018 году до 103,6 млрд. руб. по итогам 2023 года. Для большей эффективности работы Минэк республики предлагает освободить инвесторов от дополнительных сборов.

В частности, Олег Ермолаев отметил, что с 2025 года планируется предоставлять инвесторам инвестиционный налоговый вычет, предусмотрев уменьшение ставки налога на прибыль на 12 процентных пунктов в общем размере вычета до 70% расходов на инвестиции. Кроме того, эффективным инструментом является инфраструктурная поддержка инвесторов, развитие арктических территорий в Карелии, а также идет работа над новыми мерами поддержки, которые смогут поддержать инвесторов.

Перед регионом стоит задача по увеличению к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата. Обо всем подробно читайте в материале «Столицы на Онего».