Привлечено к ответственности учреждение в Карелии, не расторгшее договор с дисквалифицированным руководителем

Муниципальное учреждение в Пудожском районе не расторгло договор с замдиректора, подвергнутой административному наказанию, сообщили в прокуратуре Карелии.
Арбитражный суд Карелии рассмотрел дело о привлечении муниципального учреждения в Пудожском районе к административной ответственности.
Как было установлено, в июле 2021 года замдиректора одного из муниципальных учреждений Пудожского района была дисквалифицирована сроком на 1 год. Женщина при этом не могла управлять организацией.
Однако учреждение не прекратило трудовой договор с заместителем директора, нарушив закон.
В результате суд привлек муниципальное учреждение к административной ответственности. Трудовой договор с работником организация поспешила расторгнуть.
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