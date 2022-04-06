Привлечено к ответственности учреждение в Карелии, не расторгшее договор с дисквалифицированным руководителем

Муниципальное учреждение в Пудожском районе не расторгло договор с замдиректора, подвергнутой административному наказанию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Арбитражный суд Карелии рассмотрел дело о привлечении муниципального учреждения в Пудожском районе к административной ответственности.

Как было установлено, в июле 2021 года замдиректора одного из муниципальных учреждений Пудожского района была дисквалифицирована сроком на 1 год. Женщина при этом не могла управлять организацией.

Однако учреждение не прекратило трудовой договор с заместителем директора, нарушив закон.

В результате суд привлек муниципальное учреждение к административной ответственности. Трудовой договор с работником организация поспешила расторгнуть.