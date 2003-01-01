Реклама на сайте
Суд взыскал кредитные деньги с женщины, которая не вернула их в срок

16:10

На сельской дороге в Олонецком районе «буханка» опрокинулась на бок

15:50

Привокзальную площадь начали благоустраивать в Кеми

15:31

Карелия примет участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России»

15:20

Каменную икону Николая Чудотворца установили в городе Сортавала

14:50

В мэрии Петрозаводска рассказали, когда завершится ремонт дорог на Древлянке

14:30

В Карелии на одного суперрандоннера стало больше

14:10

В Медвежьегорском районе мужчина вынес 200 литров топлива с работы

13:50

На территории Карелии действует всего один лесной пожар

13:25

Полицейские из Карелии выручили семью, попавшую в беду на дороге

13:00

Пенсионерка из Петрозаводска получила условный срок за дискредитацию армии России

12:50

Просрочки россиян по ипотеке и автокредитам выросли почти в два раза

12:30

«Как же так, мой хороший»: в ходе СВО погиб житель Кемского района Роман Карху

12:20

След от тапка на машине и уголовное дело: в Беломорске мужчина повредил чужой автомобиль и разбросал мусор

12:10

Молодой водитель и девушка-пассажирка пострадали в ДТП в Петрозаводске

11:50

«Подход к заданиям нужно изменить»: в Госдуме предложили сделать упор на развитие творческого мышления школьников

11:30

Элиссан Шандалович оценил ход ремонтных работ в школе Медвежьегорска

11:15

На трассе в Карелии молодой водитель вылетел на встречную полосу и устроил жесткое ДТП

10:55

Фонд «Защитники Отечества» и ВСЦ оказывают помощь участникам СВО

10:51

Центральный парк стал излюбленным местом отдыха жителей и гостей нового района «Talojarvi»

10:37

«Бедное мышление» и огромные потери: мошенники украли у петрозаводчанки более миллиона рублей

10:35

В Петрозаводске в десятках домов отключат горячую воду

10:15

В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами

09:50

В Петрозаводске завершили модернизацию уличного освещения в Карьерном проезде

09:25

Билайн обновил линейку тарифов для дата-устройств: больше гибкости и выгоды

09:15

В Петрозаводске временно изменятся маршруты двух троллейбусов

09:00

Кемь и Рабочеостровск из-за коммунальной аварии остались без воды

08:40

Жительницу Ярославля оштрафовали за сравнение новой школьной формы в России с нацистской

08:20

В России предложили досрочно выдавать водительские права подросткам

08:00

В ночь на 13 августа можно будет наблюдать звездопад

07:40

Дети военнопленных и пропавших без вести будут получать выплаты

07:20

В Карельском научном центре в День географа пройдет лекторий

07:00

В Водлозерском парке рассказали, как боролись с лесными пожарами

06:40

Водлозерский парк открыли для посещения

00:10

В Минфине Карелии рассказали, какие поддельные банкноты встречаются чаще на Северо-Западе

21:45

Велосипедистка из Петрозаводска получила титул суперрандоннера

21:20

Число столкновений на дорогах выросло в два раза

20:45

Опасных жуков-усачей обнаружили в вырубленных в Кондопожском районе деревьях

20:15

Девочки-подростки подрались в Костомукше

19:45

В Сегежском районе вновь отменили рейс до Валдая

19:30

Сборщики ягод могут заработать в Карелии до 750 тысяч рублей

19:00

Прокуратура заинтересовалась пожаром на мусорном полигоне в Кондопожском районе

18:45

В Минсельхозе Карелии ответили на жалобы жителей по поводу свалки мертвой форели в Приладожье

18:30

Двое детей и водитель получили травмы в ДТП в Питкярантском районе

18:00

Программу расселения аварийного жилья Артур Парфенчиков обсудил с Министром строительства РФ

17:40

Роспотребнадзор помог покупателю вернуть деньги за неисправный товар

17:20

«Лето продолжается»: в Карелии пройдут дожди с грозами и потеплеет до +25℃

17:00

Жительница Кондопоги прошла в финал федерального проекта «Перепой звезду»

16:30

Доходы карельских узников выросли на 59%

16:00

Пропавшие туристы из Апатитов вышли на связь

15:40

«Ночь физкультурника» собрала в Петрозаводске более 800 участников

15:20

Клещи атакуют Карелию: 53 новых укуса за неделю

15:00

Экспорт древесины из Карелии в ОАЭ и Египет вырос более чем на 80%

14:25

Элиссан Шандалович провел встречу с главами поселений Медвежьегорского района

14:09

Сбер и GigaChat рассказали о лучших локациях Карелии для бюджетного отдыха

14:03

Избившую двухмесячную дочь петрозаводчанку оставили под стражей

14:00

Родные пропавших из Апатитов туристов рассказали, где могут быть их близкие

13:20

По соседству с Карелией поезд переехал ноги уснувшего на путях молодого человека

13:00

В Карелии за выходные потушили семь лесных пожаров

12:40

На трассе Кочкома — госграница автомобиль улетел в кювет

12:20

У карельских медвежат в тверском центре спасения началась яблочная пора

12:05

В Петрозаводске сбили подростков на велосипеде и самокате

11:45

Предприимчивый кондопожанин обогатился на 10 тысяч рублей после похода в алкомаркет

11:30

Праздник в селе Реболы познакомил гостей с карельскими ремеслами

11:18

Нетрезвый мотоциклист вылетел в кювет, уходя от погони в Карелии

11:10

В Ленобласти трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа

11:00

Стало известно состояние рабочего, который упал с лесов во время ремонта школы в Сегеже

10:40

Карелия вошла в число регионов с наибольшей аварийностью на дорогах

10:20

Пожар на трансформаторной подстанции в Лахденпохье ликвидирован

09:50

Национальный парк в Карелии получит грант на 18 млн рублей

09:25

Минпросвещения утвердило сроки учебного года для российских школ

09:00

Город в Карелии остался без света из-за пожара на трансформаторной подстанции

08:40

Карельский тракторист занял 4-е место на чемпионате России по пахоте

08:20

В карельском поселке установили уличное освещение по просьбе жителей

08:00

В Карелии разыскивают пропавших супругов из Мурманской области

07:40

Синие киты сократили «пение» на 40% из-за потепления океана

07:20

Космонавт Песков вернулся на Землю на корабле Crew Dragon

07:00

Скончался конструктор космической техники Владимир Асюшкин

06:40

Погиб известный российский театральный режиссер Юрий Бутусов

00:10
Привокзальную площадь начали благоустраивать в Кеми
Сегодня 15:31 Благоустройство
Поделиться

Общественную территорию преобразят по проекту «Маяк Белого моря».

фото: © Эскиз с сайта Правительства РК

В Кеми идут работы по благоустройству площади возле железнодорожного вокзала. Проект «Маяк Белого моря» в минувшем году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. На его реализацию город получил средства федерального бюджета.

На прилегающей к вокзалу территории оборудуют детскую и спортивную площадки, установят скамейки и качели. Здесь планируют сделать парковку, посадить деревья, обустроить клумбы.

К настоящему моменту подрядчик провел подготовительные земляные работы, уложил коммуникации.

«Работы идут полным ходом и предстоит еще многое сделать. Этот проект — часть системных изменений городской среды. Мы рассчитываем, что обновленное пространство станет востребованным местом для отдыха горожан», — прокомментировал глава Кемского городского поселения Егор Дыкуль.

В рамках проекта «Маяк Белого моря» особое внимание уделят сохранению исторического наследия. Посетители общественной территории смогут узнать о традиционных промыслах Кеми, связанных с добычей жемчуга и соли, а также о знаковых личностях, чьи имена связаны с городом.

В перспективе «Маяк Белого моря» может стать частью единого маршрута, объединяющего центральную площадь, Лепостров и набережную. Местные предприниматели смогут разместить здесь сувенирные лавки и кафе.

Добавим, что Всероссийский конкурс проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года. Кемь уже второй раз вошла в число лидеров. В 2023-м благодаря победе в конкурсе была благоустроена городская площадь.

Начиная с этого года благоустройство общественных территорий проводится по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

