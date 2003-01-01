Привокзальную площадь начали благоустраивать в Кеми

Общественную территорию преобразят по проекту «Маяк Белого моря».
В Кеми идут работы по благоустройству площади возле железнодорожного вокзала. Проект «Маяк Белого моря» в минувшем году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. На его реализацию город получил средства федерального бюджета.
На прилегающей к вокзалу территории оборудуют детскую и спортивную площадки, установят скамейки и качели. Здесь планируют сделать парковку, посадить деревья, обустроить клумбы.
К настоящему моменту подрядчик провел подготовительные земляные работы, уложил коммуникации.
«Работы идут полным ходом и предстоит еще многое сделать. Этот проект — часть системных изменений городской среды. Мы рассчитываем, что обновленное пространство станет востребованным местом для отдыха горожан», — прокомментировал глава Кемского городского поселения Егор Дыкуль.
В рамках проекта «Маяк Белого моря» особое внимание уделят сохранению исторического наследия. Посетители общественной территории смогут узнать о традиционных промыслах Кеми, связанных с добычей жемчуга и соли, а также о знаковых личностях, чьи имена связаны с городом.
В перспективе «Маяк Белого моря» может стать частью единого маршрута, объединяющего центральную площадь, Лепостров и набережную. Местные предприниматели смогут разместить здесь сувенирные лавки и кафе.
Добавим, что Всероссийский конкурс проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года. Кемь уже второй раз вошла в число лидеров. В 2023-м благодаря победе в конкурсе была благоустроена городская площадь.
Начиная с этого года благоустройство общественных территорий проводится по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».