Привыкший избивать подругу костомукшанин поработает на государство

Костомукшский горсуд отправил ревнивца на обязательные работы.

Суд Костомукши вынес приговор мужчине, которого обвинили в избиении своей подруги. Ранее жителя города горняков дважды наказывали по административным делам, также о нанесении побоев.



31 января мужчина вновь напал на свою жертву, ударив ее из ревности ладонью по лицу.



Суд приговорил виновного к 160 часам обязательных работ, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.