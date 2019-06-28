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Новости. Общество
18:15, 28 Июня 2019
фото: ПТГХ

Призер отборочных соревнований "Молодые профессионалы" учится в Петрозаводском техникуме городского хозяйства

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Современные печники. Какие они? И насколько хорошо знают дело своих предшественников?

На эти вопросы ответили участники отборочных соревнований Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по компетенции "Печное дело", которая пока является презентационной, но планируется, что уже в следующем году её включат в регулярный чемпионат.

Участникам требовалось выполнить два задания: выложить печь со щелевой топкой и создать эскиз эмблемы ассоциации "Русское печное общество".

Жюри оценивало участников по 70 критериям, среди которых: соответствие кладки чертежам, правильность установки фурнитуры, правильность использования растворов, полнота заполнения швов, аккуратный внешний вид объекта и техника безопасности

Победителем отборочных соревнований стал Николай Алексеев из Чувашии. А второе место присуждено сразу трем участникам, набравшим почти одинаковое количество баллов, в том числе Александру Борисову, студенту Петрозаводского техникума городского хозяйства, обучающемуся по специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений".

Участие в соревнованиях стало возможным, благодаря материальной поддержке и большому личному вкладу Сергея Серегина, генерального директора и основателя печного центра "Ками".

Следует напомнить, что в 2019 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства будет осуществляться на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов).

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение.

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