Призерами всероссийского конкурса экоплакатов стали два детских сада из Петрозаводска

Мероприятие прошло в рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята» и «Эколята».

Министерство образования и спорта Карелии сообщило о результатах всероссийского конкурса плакатов «Эколята — друзья и защитники Природы. Сделаем свою малую Родину чистой!». Его призерами стали два учреждения дошкольного образования Петрозаводска, сообщили в паблике городской администрации.



Второе место занял детский сад компенсирующего вида № 108 «Снежинка», а третье — детский сад № 80 «Колокольчик».



Как рассказали в сообществе, конкурс проводился среди российских школ и дошкольных образовательных организаций. Мероприятие организовали в рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята» и «Эколята».