Призеры Европы по муай-тай приняли участие в масштабном Первенстве Карелии

В Петрозаводске завершились Чемпионат и Первенство Республики по муай-тай. В соревнованиях, прошедших 6–7 декабря, приняли участие более 100 спортсменов из городов республики, а также гости из соседних регионов.
География соревнований охватила Петрозаводск, Кондопогу, Сортавалу, Беломорск, Пряжу, а также Мурманскую, Архангельскую и Ленинградскую области и Санкт-Петербург. Торжественное открытие в «Доме Бокса им. Левина» посетила мастер спорта международного класса Наталья Дьячкова, сообщает Центр спортивной подготовки.
Особое внимание было уделено карельским спортсменам — призёрам недавнего Первенства Европы, которые завоевали шесть медалей. Их успех был отмечен как историческое достижение для региона.
Соревнования продемонстрировали развитие муай-тай в Карелии и высокий уровень подготовки местных спортсменов, позволивший накануне спортсменам показать высокие результаты на международной арене.
Организаторы поблагодарили тренеров, спортсменов, родителей и судей за вклад в развитие этого вида спорта в регионе.
