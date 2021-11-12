Признаком легализации теневого бизнеса вице-премьер Карелии считает рост числа самозанятых

Увеличение числа жителей Карелии, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, означает выход «из тени» предпринимателей, нелегально занимавшихся бизнесом.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» заявил вице-премьер правительства республики Дмитрий Родионов.

По его словам, в Карелии зарегистрировались как самозанятые 12 тыс. жителей. За 2021 год они заплатили в бюджет более 55 млн. рублей налогов.

«Мы можем предположить, что ранее эти люди вели все-таки свою деятельность, но были в тени», — считает Родионов.