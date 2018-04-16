Признание в любви вместо "Тотального диктанта" написал участник акции во Владивостоке

Участник международной акции проверки грамотности "Тотальный диктант" во Владивостоке вместо текста диктанта написал признание в любви своей спутнице.

Как рассказал ТАСС куратор проекта в Приморском крае Вячеслав Беляков, такую работу комиссии придется оставить без оценки.

Текст, написанный неким Сергеем, оргкомитет акции публиковал на своих страницах в социальных сетях. "Здравствуйте, я приехал не ради диктанта. Сегодня я исполнил маленькую мечту моей любимой, она давно хотела принять участие в "Тотальном диктанте". Сейчас она старательно выводит буквы, а я любуюсь ее прекрасным профилем", - написал участник акции.

По словам Вячеслава Белякова, эту работу придется оставить без оценки, так как формально это не текст диктанта. При этом текст написан очень грамотно, и поставить за него положительную оценку, по мнению оргкомитета, было бы можно.

"Это пока единственный подобный случай на Владивосток, все остальные участники писали правильный текст", - рассказал Беляков.

"Тотальный диктант" проходит с 2004 года, это ежегодная общественная культурная акция, цель которой показать, что быть грамотным важно для каждого. В 2018 году "Тотальный диктант" прошел 14 апреля и охватил около 1000 городов по всему миру. Столицей акции стал Владивосток.