Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:40, 16 Апреля 2018
фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Признание в любви вместо "Тотального диктанта" написал участник акции во Владивостоке

По теме

ФОТО: Неприлично богатый сын Олега Газманова разозлил Сеть
16.04.18 19:10
В Карелии главу администрации района оштрафовали за волокиту с документами
16.04.18 18:00
Завтра можно будет попасть на прием к начальнику управления труда и занятости Карелии
16.04.18 17:40
Все новости
Загрузка...

Участник международной акции проверки грамотности "Тотальный диктант" во Владивостоке вместо текста диктанта написал признание в любви своей спутнице.

Как рассказал ТАСС куратор проекта в Приморском крае Вячеслав Беляков, такую работу комиссии придется оставить без оценки.

Текст, написанный неким Сергеем, оргкомитет акции публиковал на своих страницах в социальных сетях. "Здравствуйте, я приехал не ради диктанта. Сегодня я исполнил маленькую мечту моей любимой, она давно хотела принять участие в "Тотальном диктанте". Сейчас она старательно выводит буквы, а я любуюсь ее прекрасным профилем", - написал участник акции.

По словам Вячеслава Белякова, эту работу придется оставить без оценки, так как формально это не текст диктанта. При этом текст написан очень грамотно, и поставить за него положительную оценку, по мнению оргкомитета, было бы можно.

"Это пока единственный подобный случай на Владивосток, все остальные участники писали правильный текст", - рассказал Беляков.

"Тотальный диктант" проходит с 2004 года, это ежегодная общественная культурная акция, цель которой показать, что быть грамотным важно для каждого. В 2018 году "Тотальный диктант" прошел 14 апреля и охватил около 1000 городов по всему миру. Столицей акции стал Владивосток.

По теме

ФОТО: Неприлично богатый сын Олега Газманова разозлил Сеть
16.04.18 19:10
В Карелии главу администрации района оштрафовали за волокиту с документами
16.04.18 18:00
Завтра можно будет попасть на прием к начальнику управления труда и занятости Карелии
16.04.18 17:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2018, 13:16
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
11.04.2018, 12:35
"Еду в Сортавала или в Сортавалу?": ученые объяснили Парфенчикову, как правильно
15.04.2018, 13:13
ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском
12.04.2018, 16:45
ФОТО: В Петрозаводске людей эвакуировали с 9-го этажа загоревшегося дома
09.04.2018, 14:40
На Древлянке начали разбирать недостроенный спортивный комплекс
09.04.2018, 09:40
Эхо внешней политики России добирается до Карелии

Аналитика

Сегодня 10:45
Политкухня
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 4
В столице Карелии начался суд над политиком и журналистом Алексеем Гавриловым.   
Пять вопросов о "Долине зайцев" в Карелии
Сегодня 10:06
"Мы были открыты, нас никто не одергивал"
13.04.2018 11:14
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
10.04.2018 13:16
Дело о гибели детей на Сямозере
09.04.2018 12:39
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:06
Без политики
Готовь "сани" к лету
Специалист ПКФ СЛОВО дает рекомендации по подготовке автомобиля к весенне-летнему сезону.
"Нигде не прописаны критерии оценки качества работы судьи" 6
11.04.2018 12:47
Он переформатировался и никуда не делся 9
05.04.2018 10:41
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
02.04.2018 11:57
архив чтиво

Медиа

Телепроект “Заживем” на ТНТ-Онего
13.04.2018 12:03
все фото и видео

Опрос

Как вы отреагировали на очередной обвал рубля?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»