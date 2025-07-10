Признанный иноагентом карельский журналист Валерий Поташов* покинул страну

Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Сам же телеграм-канал прекратил свою деятельность из-за включения его создателя в реестр «иноагентов».

Решение российских властей объявить меня «иностранным агентом» расцениваю как логичное продолжение новой волны репрессий в отношении независимых журналистов и гражданских активистов. Если я и был когда-либо каким-то агентом, то только Карелии, где все мои корни», — прокомментировал журналист.

Сообщается также, что сам Валерий Поташов* покинул страну.

Напомним, вчера Минюст обновил список иностранных агентов. В него попал карельский журналист Валерий Поташов*, у которого недавно прошли обыски.

*признан решением Минюста иностранным агентом