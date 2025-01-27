Признав виновным в покушении на получение взятки, суд в Карелии вынес приговор бывшему госинспектору Ростехнадзора

Экс-госинспектора Георгия Хе взяли под стражу в зале суда.

Бывшего главного инспектора Ростехнадзора суд признал виновным в коррупционном преступлении, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.



Собранные следователями доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора бывшему главному госинспектору регионального подразделения Ростехнадзора. Его признали виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере.



Следствие и суд установили, что обвиняемый, являясь должностным лицом, оказывал незаконное воздействие на сотрудников коммерческого предприятия лесопромышленного комплекса республики, вымогая денежное вознаграждение за выдачу разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки, говорится в релизе ведомства.



Свои преступные намерения в получении взятки обвиняемый не смог довести до конца, поскольку его противоправную деятельность пресекли сотрудники ОЭБиПК МВД Карелии. Сумма обещанных чиновнику вознаграждений составляла 6 млн рублей.



Следствие арестовало автомобили и денежные счета бывшего госинспектора, сообщили в ведомстве.



Вину в преступлении фигурант уголовного дела не признал.

Суд приговорил Георгия Хе к 9 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 7,5 млн рублей.

Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Напомним, бывший госинспектор Ростехнадзора Георгий Хе обвиняется в покушении на получение взятки в 6 миллионов рублей от представителей одного из предприятий лесопромышленного комплекса Карелии. Обвиняемого поместили под стражу.

Прокурор ранее потребовал признать Георгия Хе виновным и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом 60 миллионов рублей.