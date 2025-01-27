здоровье работа экология
реклама на сайте
Один из городов Карелии вошел в число популярнейших горных курортов России
27.01.2025 15:00
Известный карельский фотограф запечатлел красоту Ялгубы
23.01.2025 09:04

Признав виновным в покушении на получение взятки, суд в Карелии вынес приговор бывшему госинспектору Ростехнадзора

Новости. Криминал
15:55, 28 Января 2025
фото: © Объединенная пресс-служба судов Карелии / ТК

Новости партнеров

Экс-госинспектора Георгия Хе взяли под стражу в зале суда.

Бывшего главного инспектора Ростехнадзора суд признал виновным в коррупционном преступлении, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.

Собранные следователями доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора бывшему главному госинспектору регионального подразделения Ростехнадзора. Его признали виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Следствие и суд установили, что обвиняемый, являясь должностным лицом, оказывал незаконное воздействие на сотрудников коммерческого предприятия лесопромышленного комплекса республики, вымогая денежное вознаграждение за выдачу разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки, говорится в релизе ведомства.

Свои преступные намерения в получении взятки обвиняемый не смог довести до конца, поскольку его противоправную деятельность пресекли сотрудники ОЭБиПК МВД Карелии. Сумма обещанных чиновнику вознаграждений составляла 6 млн рублей.

Следствие арестовало автомобили и денежные счета бывшего госинспектора, сообщили в ведомстве.

Вину в преступлении фигурант уголовного дела не признал.

Суд приговорил Георгия Хе к 9 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 7,5 млн рублей.

Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Напомним, бывший госинспектор Ростехнадзора Георгий Хе обвиняется в покушении на получение взятки в 6 миллионов рублей от представителей одного из предприятий лесопромышленного комплекса Карелии. Обвиняемого поместили под стражу.

Прокурор ранее потребовал признать Георгия Хе виновным и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом 60 миллионов рублей.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.01.2025, 13:40
Улетная рыбалка: житель Карелии поделился фотографией улова на озере
23.01.2025, 22:00
В Финляндии ради экономии начали строить резервуары для горячей воды
23.01.2025, 11:00
Жутковатое явление произошло на Солнце 22 января
24.01.2025, 16:06
«К сожалению, дальше будем работать без Андрея»: ушел из жизни глава карельского объединения предпринимателей
22.01.2025, 11:00
Знаменитый олимпийский чемпион по боксу приехал в Петрозаводск
27.01.2025, 10:50
Археологи определят, есть ли под землей на площади Кирова в Петрозаводске объект культурного наследия

Аналитика

31.12.2024 12:00
Обществоведение
Главные события: чем запомнился 2024 год
«Столица на Онего» предлагает вспомнить важные события в политике, общественной и культурной жизни уходящего года.
Почему интернет не может быть бесплатным?
28.12.2024 11:22
Убийство иностранца известным бизнесменом в Петрозаводске обрастает новыми подробностями
24.12.2024 10:25
Инна Колыхматова: «Всегда держать удар!»
23.12.2024 12:27
Клиника «Кивач» прошла международную аккредитацию ACQH
18.12.2024 15:23
Вся аналитика

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.