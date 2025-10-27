Призыв на военную службу в России станет круглогодичным

Государственная Дума РФ приняла в окончательном чтении закон, который с 1 января 2026 года делает призыв на военную службу круглогодичным.
Законопроект, внесенный на рассмотрение 22 июля председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым, гласит, что с 1 января 2026 года призыв будет осуществляться в течение всего года — с 1 января по 31 декабря, при этом отправка призывников к местам прохождения службы сохранится в два этапа: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, сообщает Государственная Дума.
Для повесток, размещенных в едином реестре, срок явки в военкомат не может превышать 30 дней с даты их публикации, а военные комиссариаты получат право выдавать гражданам выписки из реестра повесток, в том числе в электронной форме.
В настоящее время призыв на военную службу в России проходит два раза в год: весной (с 1 апреля по 15 июля) и осенью (с 1 октября по 31 декабря).
Отмечается, что такая мера позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу.
