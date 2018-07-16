"Прям ах": Елена Беркова назвала самых сексуальных футболистов ЧМ-2018

Порноактриса и телеведущая Елена Беркова оценила сексуальную привлекательность звезд мирового футбола, которые выступали на Чемпионате мира в России.

Об этом пишет Life со ссылкой на МК.

Особой сексуальностью, по версии телеведущей, отличается бывший бразильский игрок Пеле.

"Из тех, кто мне нравится, он уже старенький и не приехал на этот чемпионат, - Пеле", - отметила Беркова.

Что касается других футболистов, то, к примеру, капитан сборной Испании Рамос , по мнению порнозвезы, похож на гея, египетский футболист Салах для Берковой "антисекс", а вот россиянин Артем Дзюба "заводит", "очень сексуален и прям "ах".

Не очень для Берковой оказался и бразильский футболист Неймар, а португалец Роналду вовсе "ужасен" и, как Рамос, "похож на гея".

Самым сексуальным футболистом ЧМ-2018 Елена назвала Игоря Акинфеева.

"Самый сексуальный мужчина на этом чемпионате, особенно после 1/8, и, конечно, это любовь навсегда", — резюмировала телеведущая.