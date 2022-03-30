Прямая линия с участием главы Карелии оказалась сорвана

Прямая линия главы Карелии Артура Парфенчикова в рамках проекта «Объясняем РФ» «повисла» и прервалась.

Интернет-трансляция выступления Артура Парфенчикова, стартовавшая сегодня вечером, продлилась полчаса, после чего «зависла».

По информации «Столицы на Онего», причиной срыва прямой линии могло стать отключение электричества.

В паблике ЕДДС Петрозаводска сообщается, что свет пропал в районах Зарека и Голиковка по причине повреждения на сетях. Отметим, что студия канала «САМПО ТВ 360°», откуда шел эфир, расположена на данной территории.

В ходе прямого эфира Артур Парфенчиков рассказывал, в частности, о том, как Карелия успешно преодолевает западные санкции.