Прямой автобусный рейс свяжет Карелию с Брянском

«Столица на Онего» узнала, сколько будет стоить билет от Брянска до Северного Приладожья.
В декабре 2025 года Сортавалу и Брянск свяжет прямое автобусное сообщение. Об этом «Столице на Онего» рассказали в администрации Брянского автовокзала.
— На декабрь запланированы два рейса — 20 и 27 числа. В январе автобус будет ходить 2, 6, 10, 15, 19, 23 и 27 числа. Далее нам предоставят график на следующие месяцы, — рассказали там.
Отправление из Брянска назначено на 19:05, прибытие в столицу Северного Приладожья — в 16:00 следующего дня.
Маршрут будет проходить через Брянскую (Сеща), Смоленскую (Рославль, Смоленск), Псковскую (Невель, Пустошка, Опочка), Ленинградскую области (Приозёрск) и Санкт-Петербург.
Стоимость билета от одной конечной до другой составит 4500 рублей.
Напомним, 29 ноября из Петрозаводска начал ходить прямой автобусный рейс до Москвы.