Прямой автобусный рейс свяжет Петрозаводск и Москву

Ранее мы писали , что более 700 дополнительных рейсов запустит РЖД в новогодние праздники.

Стоимость полного билета составит 6860 рублей, детского — 3430 рублей. За провоз багажа нужно будет доплатить 600 рублей. Запрещается провоз животных и птиц в качестве ручной клади.

Новый маршрут под номером 9812 будет выполняться два раза в неделю — по средам и субботам. Отправление из Петрозаводска запланировано на 21:45. ОБ этом сообщил Карелавтотранс.

С 29 ноября 2025 года между Петрозаводском и Москвой начнет курсировать прямой автобус.

