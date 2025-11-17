Прямой автобусный рейс свяжет Петрозаводск и Москву

С 29 ноября 2025 года между Петрозаводском и Москвой начнет курсировать прямой автобус.
Новый маршрут под номером 9812 будет выполняться два раза в неделю — по средам и субботам. Отправление из Петрозаводска запланировано на 21:45. ОБ этом сообщил Карелавтотранс.
Стоимость полного билета составит 6860 рублей, детского — 3430 рублей. За провоз багажа нужно будет доплатить 600 рублей. Запрещается провоз животных и птиц в качестве ручной клади.
Билеты на новые рейсы уже поступили в продажу.
