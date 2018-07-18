Прямой эфир с Древлянки-8

День открытых дверей он-лайн посмотрели более 4 тысяч человек.

Микрорайон Древлянка-8 представляет собой концептуально новый вариант застройки в Петрозаводске. Это экологически чистая территория с одинаковыми рядами пятиэтажных домов недалеко от леса. К району проведена вся инфраструктура, вода поступает из собственной водонасосной станции. В районе уже проживают 3 тысячи семей. Сейчас ведется строительство последнего дома, квартир становится все меньше, а желающих купить все больше.

Компания-застройщик "Чистый город" решила провести прямой эфир с территории Древлянки-8, показать ход работ, посмотреть квартиры и ответить на каверзные вопросы. Все присоединившиеся к эфиру прогулялись по району он-лайн вместе с Константином Севериковым, представителем компании "Чистый город" и УК "Новый порядок".

Эфир вызвал большой ажиотаж, буквально за несколько часов запись посмотрели более 4000 человек.

Первое, что привлекает внимание на прогулке - это невероятно зеленая территория с большим пространством между домами и большим количеством парковочных мест у каждой пятиэтажки. Как и изначально закладывалось - здесь нет уплотнительной застройки. Придомовая территория отдана под прогулочные дорожки, газоны, детские площадки, "сенсорный сад" и т.д. По согласованию с управляющей компанией желающие даже могут обустроить свои клумбы под окнами. В настоящее время ведется благоустройство велопешеходной дорожки "Тропа Ивана Царевича", которая будет практически напрямую выходить к Лотос-Плазе.

Также был затронут вопрос кладовых, расположенных в каждой секции дома и имеющих свой отдельный вход. Эти помещения можно приобрести по невысокой цене в собственность и использовать для хранения вещей, малогабаритного транспорта или инструментов.

Вместе с Константином зрители побывали в квартире без чистой отделки. По отзывам квартиры очень теплые, на всех отопительных приборах стоят счетчики и можно регулировать температуру отопления по своему усмотрению. Соответственно можно существенно сэкономить на коммунальных платежах. Средний счет 1000-1500 рублей за однокомнатную квартиру 40 кв.м.

Во время эфира были заданы "каверзные" вопросы. Например, несколько жителей интересовались судьбой построенного детского сада и будет ли возведена школа. Ни один вопрос не остался без честного ответа. Две части эфира вы можете посмотреть ссылкам Часть 1 и Часть 2.

Если вы одни из счастливчиков, которые хотят приобрести жилье в самом красивом, зеленом, свежем и заботящимся о своих жителях районе - заходите за подробностями на сайт. В продаже осталось меньше 130 квартир.

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