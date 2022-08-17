Прямой туристический поезд свяжет Нижний Новгород с Карелией

В сентябре запустят новый туристический поезд «Карельский вояж».

С 9 по 12 сентября назначен новый туристический поезд «Карельский вояж» сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург – Сортавала – Рускеала – Петрозаводск – Нижний Новгород, сообщает Горьковская железная дорога.

В начале путешествия состав сделает остановку в Санкт-Петербурге, где пассажиры поезда смогут полюбоваться разводными мостами на ночной экскурсии и посетить Музей железных дорог.

Далее поезд доставит туристов в Карелию, где за два полных дня по программе «Города» или «Острова» можно будет посетить острова Кижи и Валаам, города Петрозаводск и Сортавла, горный парк Рускеала и водопад Ахвенкоски.

В составе поезда – комфортабельные вагоны-купе, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами и душевыми, а также розетками для зарядки гаджетов. В составе поезда будет находиться вагон-ресторан.

Данный маршрут как круизный железнодорожный поезд на 3 ночи включен в госпрограмму «Туристический кешбэк», что позволит туристам возместить 20% от стоимости поездки.

Ранее сообщалось Карелия вошла в маршрут нового туристического поезда «Поморский вояж».