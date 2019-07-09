Прямую линию главы Карелии по мусорной реформе посмотрели более 86 тысяч человек

Артур Парфенчиков одним из первых среди руководителей регионов ответил на вопросы жителей о масштабном изменении системы обращения с ТКО, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

В понедельник, 8 июля, глава Карелии Артур Парфенчиков провел прямую линию в социальной сети "ВКонтакте", во время которой рассказал жителя республики о ходе мусорной реформы в регионе и ответил на их самые актуальные вопросы. Общение длилось около полутора часов, запись трансляции можно посмотреть в группе "Республика Карелия".



До начала прямой линии и за ее время жители Карелии прислали порядка 600 вопросов и обращений. На момент написания новости трансляцию посмотрели более 86 тысяч человек.



Люди интересовались планами создания современных мусорных полигонов в республике, введением раздельного сбора и сортировки отходов, задавали вопросы об уборке контейнерных площадок и ликвидации нелегальных свалок.



Отвечая на вопросы пользователей соцсети, Парфенчиков еще раз подчеркнул, что ввоз мусора в Карелию из других регионов запрещен. По поручению главы республики готовится нормативная база, которая закрепит этот запрет в региональном законодательстве и защитит Карелию от чужих отходов.



При внедрении новой территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) планируется также ликвидировать существующие несанкционированные свалки. Тариф на вывоз мусора при этом увеличивать не планируют. Систему раздельного мусора в республике будут вводить постепенно: в ближайшее время рядом с петрозаводскими школами появятся бесплатные контейнеры для раздельного сбора отходов.



При разработке новой системы обращения с ТКО власти уделят особое внимание экологии, подчеркнул Парфенчиков. Так, правительство региона рассматривает предложение финских инвесторов об установке в Карелии энергетических установок в форме капсул, которые позволяют перерабатывать отходы в метан и биогрунт. Они отвечают последним требованиям экологической безопасности и дают возможность получать экологически чистое топливо для котельных.



Авторы всех поступивших на прямую линию вопросов получат письменные ответы группе "Республика Карелия" в социальной сети "ВКонтакте" в течение недели, сообщили в пресс-службе главы региона.



До 13 июля у всех жителей Карелии есть возможность внести свои предложения в проект территориальной схемы обращения с отходами, который размещен для обсуждения на сайте Минприроды республики. Отправлять их можно на электронный адрес priroda.mppe@bk.ru.