Прямые авиарейсы между Россией и Малайзией планируют запустить до конца года

Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией может быть открыто до конца 2025 года. Рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings.
О планах по запуску авиамаршрута сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин во время выступления в Совете Федерации. Он уточнил, что накануне прошли двусторонние переговоры с Малайзией, а в ближайшие две недели запланировано проведение межправительственной комиссии с выездом в эту страну.
По словам Потешкина, при появлении рейсов в сообщении с Москвой будут задействованы и аэропорты Дальневосточного федерального округа. Замминистра также отметил, что авиакомпании Китая, Вьетнама и КНДР уже наращивают объемы перевозок в города ДФО, особенно во Владивосток.
Ранее в июне Минтранс сообщал, что ожидает от властей Малайзии разрешения для Red Wings на полеты на остров Лангкави. В мае президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом подтвердил, что страны прорабатывают вопрос об открытии прямого авиасообщения.
