Прямые поставки из Индии в Карелию наладят через «Почту России»

В Карелии планируют расширить ассортимент товаров индийского производства, доставленных почтой.
Во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в столицу Индии Дели генеральный директор «Почты России» Михаил Волков и его коллега из «India Post» Джитендра Гупта подписали соглашение о развитии логистики для электронной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе отечественного почтового оператора.
— Стороны будут развивать совместные логистические и финансовые продукты для бизнес-клиентов и международных маркетплейсов. В частности, обсуждается доставка тяжёлых почтовых отправлений (от 30 до 200 кг), — отметили там.
Сотрудничество уже дало рост объёмов экспресс-доставок. Ожидается, что по итогам 2025 поток отправлений из Индии увеличится примерно на 20%. При этом годовой оборот импорта индийских потребительских товаров в Россию, куда входят медикаменты, оборудование и продукты питания, уже сейчас оценивается в 5 миллиардов долларов.
Руководители почтовых операторов обеих стран отметили, что соглашение создаст надёжную основу для модернизации инфраструктуры e-commerce, улучшения сроков и качества доставки, а также предоставит современные сервисы для маркетплейсов и поддержит малые предприятия.