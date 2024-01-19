Минприроды Карелии обратилось в суд, чтобы освободить берег Крошнозера

Республиканская межрайонная природоохранная прокуратура провела натурное обследование территории.

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии инициировало иск об освобождении береговой полосы озера Крошнозеро, сообщили в пресс-службе Пряжинского районного суда.

Карельской межрайонной природоохранной прокуратурой была проведена проверка по обращению гражданина, в рамках которой провели натурное обследование территории.

Обнаружили, что в пределах береговой полосы размещены пропиленовый погреб, доски, рулоны с пленкой, шланги, элементы сельскохозяйственной техники.

Как рассказали в источнике, спорный погреб, строительные материалы и клумба находились в непосредственной близости от земельного участка, принадлежащего ответчику.

Таким образом, был установлен факт несоблюдения ответчиком условия свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования — озеру Крошнозеро — и его береговой полосе.

Решением суда иск Министерства был удовлетворен, на ответчика возложили обязанность обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту и береговой полосе путем ее освобождения от погреба, строительных материалов и клумбы.