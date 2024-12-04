Пряжинская ЦРБ разыгрывает призы среди пациентов

У тех, кто прошел диспансеризацию в Пряжинской ЦРБ, есть возможность поучаствовать в розыгрыше.

У жителей Пряжинского района есть хорошая возможность не только позаботиться о своем здоровье, но и выиграть ценные призы. Администрация района сообщила, что с 18 ноября по 27 декабря Пряжинская ЦРБ проводит розыгрыш среди пациентов, прошедших диспансеризацию. Чтобы стать участником, необходимо пройти диспансеризацию в указанный период и выполнить несколько простых условий — поставить лайк и сделать репост записи.

«Победители конкурса будут определяться еженедельно (3 победителя в неделю)», — отметили в администрации.