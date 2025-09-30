Пряжинское школьное лесничество представляет Карелию на всероссийском съезде

29 сентября на площадке оздоровительного комплекса «Левково» в городском округе Пушкинский стартовал VIII Всероссийский съезд школьных лесничеств, организованный Рослесхозом.
На съезд, организованный Рослесхозом, приехали представители 60 регионов России. В течение пяти дней ребята и наставники со всей страны будут обмениваться знаниями и опытом заботы о лесе, повышать свою квалификацию.
Как рассказали в Минприроды и экологии Карелии, нашу республику на съезде представляет Пряжинское школьное лесничество «Карельские волчата» — наставники Ольга Иванова и Наталья Ткач вместе с учениками Андреем Евсеевым и Виталиной Акимовой.
В составе команд школьники смогут попробовать себя в профессии лесника и показать свое мастерство в решении практических задач по разным направлениям лесного хозяйства — лесоустройству, лесовосстановлению, а также охране и защите лесов. Для наставников школьных лесничеств, в свою очередь, пройдут курсы повышения квалификации.
Как рассказали представители карельской делегации, вчера, в первый день работы съезда, они посетили выставку, где были представлены стенды, содержащие информацию о вредителях и болезнях леса, о средствах борьбы с лесными пожарами. Ребята и их наставники примерили на себя костюмы огнеборцев и представили всю сложность их работы.
— Наибольший интерес вызвал стенд Рослесозащиты, где школьники познакомились с самыми современными инструментальными методами генетической паспортизации лесных культур, а также способами выявления патогенных организмов молекулярно-генетическим методом, — рассказала наставник Ольга Иванова.
Мероприятия съезда продолжатся всю неделю и завершатся в пятницу. Ребят и наставников ждет еще больше интересных открытий и встреч, которые помогут в дальнейшем развитии школьного лесничества.