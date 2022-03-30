«Пробитые шины и мятые диски»: водителей Петрозаводска предупреждают об опасности (ФОТО)

Часть Лососинского шоссе находится в ужасающем состоянии.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» автолюбителей предупреждают об ужасном состоянии Лососинского шоссе в районе выезда из города.

«Начинающим ездить на дачи в сторону Лососинного — быть аккуратнее! Кусок Лососинского шоссе в районе „Чистого города“ и после заправки „Лукойла“ раздолбан. Уже есть пробитые шины и мятые диски», — предупреждает всех автор поста.

Корреспондент «Столицы на Онего» сфотографировал шоссе. На фото заметно множество ям, заполненных талой водой. Автомобили вынуждены маневрировать по дороге, объезжая препятствия.

Ранее рабочие начали устранять просадку грунта на улице Древлянка, образовавшуюся в результате аварии на сетях.