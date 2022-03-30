890x80
Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Центр поддержки экспорта продлевает прием заявок на конкурс «Экспортер года»
06.04.2022 13:12
«Бурной весны не ждем»: В Карелию опять идет снег
12.04.2022 11:58
Обновился список арестованных автомобилей, которые продаются в Карелии ниже рыночной стоимости
12.04.2022 12:18

«Пробитые шины и мятые диски»: водителей Петрозаводска предупреждают об опасности (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 13 Апреля 2022
фото: Ирина Меркова / "Столица на Онего"

Новости партнеров

Часть Лососинского шоссе находится в ужасающем состоянии.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» автолюбителей предупреждают об ужасном состоянии Лососинского шоссе в районе выезда из города.

«Начинающим ездить на дачи в сторону Лососинного — быть аккуратнее! Кусок Лососинского шоссе в районе „Чистого города“ и после заправки „Лукойла“ раздолбан. Уже есть пробитые шины и мятые диски», — предупреждает всех автор поста.

Корреспондент «Столицы на Онего» сфотографировал шоссе. На фото заметно множество ям, заполненных талой водой. Автомобили вынуждены маневрировать по дороге, объезжая препятствия.

Ранее рабочие начали устранять просадку грунта на улице Древлянка, образовавшуюся в результате аварии на сетях.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.04.2022, 13:56
Цены на сахар в Карелии поставили новый рекорд
07.04.2022, 08:05
Обвиняемый в 16 преступлениях экс-следователь Следкома Карелии предстанет перед судом
06.04.2022, 06:40
Жители Петрозаводска пожаловались на экскременты работниц ларька, вылитые на газон (ФОТО)
12.04.2022, 11:58
«Бурной весны не ждем»: В Карелию опять идет снег
06.04.2022, 16:16
Готовится отмена бумажных квитанций по оплате услуг ЖКХ
09.04.2022, 10:15
В Карелии худрук и замдиректора «Кантеле» покинули ансамбль

Аналитика

12.04.2022 14:17
Капитал
Угрожают ли санкции интернету в Карелии
Замедлится ли «карельский Интернет» и будет ли он дорожать из-за влияния западных санкций на фоне российской «спецоперации» на Украине.
«Нарушения имели место»
11.04.2022 11:38
«Самое страшное, если наши женщины будут выглядеть так, как в Европе»
08.04.2022 10:29
В Карелии планируют призвать в армию более тысячи человек
06.04.2022 14:40
«Пока никаких катастроф на рынке труда не наблюдается»
05.04.2022 15:12
Вся аналитика

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.