Проблема с доставкой школьников из Берёзовки в Кондопогу не решена

Ситуация с подвозом детей из посёлка Берёзовка в школы Кондопоги остаётся нерешённой спустя несколько месяцев. Родители продолжают самостоятельно и за свой счёт доставлять детей на учёбу.
По словам мамы двух учеников кондопожской школы № 8 Анны Лариной, администрация района лишь создаёт видимость решения вопроса.
— Дела плохо. Ничего не решается. Единственное, что они предложили — незаконно ездить на автобусе школы № 7, — сообщила она.
На встрече с журналистом телевидения выяснилось, что в транспорте нуждаются 17 детей из посёлка, которые учатся в трёх разных школах.
В Минобразования Карелии ранее заявляли, что детям выдали проездные на рейсовый автобус, а район «юридически прорабатывает» возможность объединения подвоза школьников. Однако на практике проблема сохраняется, а ежедневные расходы семьи на дорогу двух школьников составляют от 420 до 720 рублей.
Напомним, проблема школьного транспорта в республике стоит остро. Так ситуация в деревне Виданы уже стала уголовным делом и взята на контроль главой Следственного комитета РФ. В Сегеже из-за работы единственного автобусного маршрута дети пропускают уроки.
Ранее «Столица на Онего» выяснила, что в конце января в Карелии пройдут плановые проверки безопасности школьных перевозок.