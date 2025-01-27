Проблему повышения тарифов на электроэнергию в Карелии обсудят во время заседания Заксобрания Карелии

Профильный комитет рассмотрит этот вопрос в феврале после жалоб жителей региона.

Обращения жителей Карелии по поводу повышения тарифов на электроэнергию продолжают поступать в Заксобрания Карелии. Разъяснения Минстроя Карелии снимают часть проблем, но депутаты не считают их исчерпывающими, сообщил на своей странице депутат Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук.

По его словам, в феврале на профильном комитете еще раз рассмотрят этот вопрос.

«Важно разобраться, как вообще могла возникнуть такая ситуация, кто должен был и не провел в рамках своих полномочий необходимую работу по согласованию. Почему не работает межведомственное взаимодействие и люди были поставлены перед фактом подтверждения каких-то очевидных вещей. Что можно дополнительно предпринять, чтобы система не работала только сама на себя», — отметил Леонид Лиминчук.

Ранее писали о том, что жители СНТ «Солнечная горка» в районе Новой Вилги оказались в сложной ситуации из-за резкого повышения тарифов на электроэнергию.