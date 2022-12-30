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Проблемы и оптимизм 2022 года

Новости. Общество
16:19, 02 Января 2023
фото: © Правительство Карелии

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В минувшем году экономика Карелии пережила серьезный удар, лишившись многих традиционных связей.

С конца февраля 2022 года экономика Карелии, вернувшаяся к росту после коронавирусных ограничений, пережила серьезный удар. Произошел серьезный рост цен, ускорилась инфляция. Серьезной проблемой стали западные санкции.

Экспорт в Европу, от которого во многом зависела экономика Карелии, оказался закрыт. Бизнесменам пришлось выходить из положения, компенсируя потерю западных партнеров, и, хотя в этом направлении продвинулись немало, полностью это сделать пока не удалось.

Санкции не только ударили по экспорту, но и привели к ограничениям поставок импортного оборудования, комплектующих и ряда других товаров, от которых зависит работа многих карельских предприятий. «Когда я вижу, что мы болты за евро покупаем, обидно за страну», — говорил Айвазов, гендиректор компании «Карелия Палп». Такая зависимость от западного импорта затормозила проекты в самых разных сферах. Например, Сегежский ЦБК был вынужден приостановить проект по снижению уровня неприятного запаха после того, как из него вышла испанская компания. Проблемы с поставками оборудования привели к срыву сроков установки новых базовых станций сотовой связи. Искать замену импорту приходится на внутреннем рынке или в других частях света. Что-то смогли производить и в Карелии. Например, в правительстве говорят, что Литейный завод «Петрозаводсмаш» заработал в три смены, технопарк «Южная промзона» увеличил производство изделий из карельского камня, резко выросло производство в сельском хозяйстве.

Подробнее экономические итоги 2022 года читайте в статье «Столицы на Онего».

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