Проблемы из-за пенсионного возраста сваливают на бизнес

Предстоящее повышение пенсионного возраста побудило Министерство труда и социальной защиты РФ выступить с идеей уголовной ответственность для работодателей, увольняющих пожилых работников.

Такая мера содержится в проекте плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Предлагается проработать вопрос об усилении ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минтруда добавили, что предложение об усилении ответственности вплоть до уголовной, поступило в ходе общественного обсуждения.

Минтруд также предлагает повысить размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста, проводить обучение граждан старшего возраста, создать горячую линию по вопросам соблюдения трудовых прав.

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