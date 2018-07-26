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Новости. Общество
15:42, 26 Июля 2018

Проблемы из-за пенсионного возраста сваливают на бизнес

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Предстоящее повышение пенсионного возраста побудило Министерство труда и социальной защиты РФ выступить с идеей уголовной ответственность для работодателей, увольняющих пожилых работников.

Такая мера содержится в проекте плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Предлагается проработать вопрос об усилении ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минтруда добавили, что предложение об усилении ответственности вплоть до уголовной, поступило в ходе общественного обсуждения.

Минтруд также предлагает повысить размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста, проводить обучение граждан старшего возраста, создать горячую линию по вопросам соблюдения трудовых прав.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Инженер Брунс
2018-07-26 16:03:30
так вы же либеральный ресурс? Народу тяжело, а вы не рады. Как-то странно... ваш же любимый запад это все подготовил через Силуанов, Абызова, Голиковых, Чубайсов и прочих.
NIK
2018-07-26 15:56:21
На какую дурость только не идут , только чтобы протащить пенсионную реформу .
Гость
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