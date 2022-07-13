Пробок не избежать: в Петрозаводске идет ремонт сразу нескольких дорог

В разных районах столицы Карелии продолжается ремонт магистралей.

АО «АБЗ-Дорстрой» работает в разных районах Петрозаводска, сообщили в мэрии города.

Так, на Заводской улице подрядчик фрезерует старое асфальтобетонное покрытие проезжей части. На Железнодорожной улице устанавливают бортовой камень. На Лыжной улице и Карельском проспекте дорожники укладывают выравнивающий слой и готовятся к асфальтированию.

В минувшие выходные в Сайнаволоке подрядчик отфрезеровал старое покрытие Родникового проезда. Сейчас на месте демонтируют бортовой камень и разбирают тротуар, ведётся подготовка к укладке выравнивающего слоя. Кроме того, после ремонта на улицах Красной и Генерала Фролова подрядчик восстанавливает газоны.

Ранее сообщалось, ремонт дороги, соединяющей Ленинградскую область и Карелию, выполнен на 50 процентов.