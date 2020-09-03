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Продавец из Карелии попалась на махинациях

Новости. Криминал
11:50, 04 Сентября 2020
фото: © Максим Григорьев/ТАСС
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В полиции Костомукши расследуются уголовные дела по фактам краж, сообщили в МВД Карелии.

Ущерб превысил 86 тысяч рублей.

Подозреваемой оказалась 49-летняя женщина.  

В двух случаях она устраивалась на работу продавцом в торговые точки. Когда покупатели приобретали товары, женщина не оформляла чек и все деньги клала себе в карман. Иногда, когда ей самой было необходимо приобрести что-то из ассортимента продуктового магазина, она просто забирала товар без оплаты.

Через некоторое время работодатель назначал день ревизии. Подозреваемая не являлась на работу ни в день проверки, ни после. Деньги, в основном, тратила на алкоголь.

Возбуждены уголовные дела.

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