Продавец из Карелии попалась на махинациях

В полиции Костомукши расследуются уголовные дела по фактам краж, сообщили в МВД Карелии.
Ущерб превысил 86 тысяч рублей.
Подозреваемой оказалась 49-летняя женщина.
В двух случаях она устраивалась на работу продавцом в торговые точки. Когда покупатели приобретали товары, женщина не оформляла чек и все деньги клала себе в карман. Иногда, когда ей самой было необходимо приобрести что-то из ассортимента продуктового магазина, она просто забирала товар без оплаты.
Через некоторое время работодатель назначал день ревизии. Подозреваемая не являлась на работу ни в день проверки, ни после. Деньги, в основном, тратила на алкоголь.
Возбуждены уголовные дела.
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