Продавец из Карелии попалась на махинациях

В полиции Костомукши расследуются уголовные дела по фактам краж, сообщили в МВД Карелии.

Ущерб превысил 86 тысяч рублей.

Подозреваемой оказалась 49-летняя женщина.

В двух случаях она устраивалась на работу продавцом в торговые точки. Когда покупатели приобретали товары, женщина не оформляла чек и все деньги клала себе в карман. Иногда, когда ей самой было необходимо приобрести что-то из ассортимента продуктового магазина, она просто забирала товар без оплаты.

Через некоторое время работодатель назначал день ревизии. Подозреваемая не являлась на работу ни в день проверки, ни после. Деньги, в основном, тратила на алкоголь.

Возбуждены уголовные дела.