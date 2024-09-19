Продавец на юге Карелии систематически воровала продукты из магазина, в котором работала

Полицией Сортавалы расследуются уголовные дела о кражах.

В полицию Сортавальского района поступило заявление от представителя одного из сетевых магазинов. Он сообщил, что в ходе инвентаризации там систематически выявляется недостача товара. Подозрение пало на одну из работниц торгового заведения. Полицейские проверили данную версию, и она подтвердилась.

Как установили сотрудники уголовного розыска, несколько месяцев назад в продуктовый магазин на должность кассира устроилась 49-летняя горожанка. Во время рабочей смены она не только отпускала товары покупателям, но и неоднократно делала покупки для себя. При этом часть продуктов она не пробивала через кассу, а лишь имитировала это.

В настоящее время подозреваемой инкриминированы три эпизода преступной деятельности. Сумма ущерба превысила 7 500 рублей.

Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.