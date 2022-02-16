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Продавец наркотиков из Москвы пытался сжечь жительницу Петрозаводска за неоплаченный товар

Новости. Криминал
06:40, 17 Февраля 2022
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

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В столице Карелии будут судить 21-летнего москвича по обвинению в покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества и вымогательстве, сообщили в прокуратуре республики.

По версии следствия, в марте 2021 года обвиняемый в Петрозаводске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая отомстить потерпевшей, которая не оплатила приобретенные у него и его знакомого наркотики, надумал убить ее. Для этого 21-летний москвич решил сжечь квартиру вместе с хозяйкой.

Москвич изготовил бутылку с зажигательной смесью, ночью пришел к деревянному дому, где жила потерпевшая, поджег фитиль и бросил бутылку в направлении окон ее квартиры. Однако мужчина попал в окно соседней квартиры, жительнице которой удалось своевременно предотвратить распространение пламени. При этом ей был причинен материальный ущерб на общую сумму более 16 тысяч рублей.

В течение нескольких дней после неудачной попытки с поджогом обвиняемый пытался заставить женщину оплатить наркотические средства. Для этого он отправлял потерпевшей телефонные сообщения с требованиями вернуть 4 000 рублей, угрожая расправой. Учитывая ранее совершенный поджог соседней квартиры, данные угрозы потерпевшая воспринимала реально.

Прокуратура Карелии публики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Москвы. После вручения копии заключения дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, жителя Карелии осудили за попытку сжечь пункт полиции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей
2022-02-17 09:04:10
Набрал в интернете: " кто крышует наркобизнес в России "и понял почему так долго "победить" не можем...
Мотя
2022-02-17 09:37:29
Андрей, прямо то не написать кто ? :)
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