Продавец шавермы выплатит 90 тысяч рублей отравившимся жителям Сегежи

Суд взыскал с предпринимателя 90 тысяч рублей в пользу отравившихся его продукцией шестерых жителей Сегежи.

Сегежский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал компенсацию морального вреда с предпринимателя, чья продукция стала причиной массового отравления в 2024 году.

Напомним, массовое отравление в Сегеже произошло весной 2024 года. Приготовленная и проданная местным жителем «шаверма» не соответствовала санитарным нормам, что привело к острому инфекционному заболеванию у 57 и отравлению у 36 жителей Сегежи. В сентябре 2025 года продавец уже был осужден по уголовной статье за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и получил 1,5 года ограничения свободы.

Сейчас по иску Прокуратуры в пользу 6 пострадавших граждан, включая несовершеннолетних, будет взыскано в общей сложности 90 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Напомним, о массовом отравлении шавермой десятков жителей Сегежи стало известно в начале сентября прошлого года. Причем каждый день пострадавших становилось все больше. В конечном счете Минздрав сообщил о 115 пострадавших. В итоговых данных прокуратуры другая цифра: острое инфекционное заболевание было выявлено у 57 граждан, а просто отравление у 35 лиц. Как выяснилось, в ларьке не было горячей воды, обработка продукции, инвентаря и рук осуществлялась в одной раковине, приемка пищевой продукции производилась в отсутствии маркировки. Жители не раз жаловались на антисанитарию в заведении и странный вкус мяса, которое имело явные признаки несвежести.

Прокуратура района в ходе проверки выявила нарушения законодательства о пожарной безопасности, об охране труда, а также факты несоблюдения экологических требований при эксплуатации нестационарного объекта. В связи с этим в отношении предпринимателя возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновному назначены наказания в виде предупреждения и штрафов в общей сумме 27 тысяч рублей.