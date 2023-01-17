Продавщица из магазина в райцентре Карелии выпила крепкий алкоголь на 7 тысяч рублей

В торговой точке в Кеми при инвентаризации не досчитались нескольких бутылок дорогостоящего алкоголя.

В кемскую полицию от собственника одного из магазинов поступило заявление о том, что в ходе инвентаризации выявлена недостача нескольких бутылок крепкого алкоголя. Ущерб превысил 7 300 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Полицейские выяснили обстоятельства происшествия и установили личность подозреваемой. 50-летняя продавщица магазина, воспользовалась служебным положением и вынесла дорогостоящий алкоголь, который впоследствии, по её словам, сама и выпила.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по растрате. Подозреваемая признала вину и обещала возместить причинённый магазину ущерб.

Ранее сообщалось, молодая жительница Петрозаводска порадовала себя алкоголем прямо в магазине.